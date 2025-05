Zeuge gegen „Objekt 21“-Chef war unglaubwürdig

V-Mann wurde nicht geglaubt

Beim Prozess am Montag in Ried, der bereits 2022 stattfinden hätte sollen, stellte sich aber plötzlich alles anders dar. Der verdeckte Ermittler war kein Polizist, sondern ein Mithäftling, den die Geschworenen als unrechtmäßig eingesetzten Informanten bzw. V-Mann einstuften – und ihm nicht glaubten. So wurden der 40-jährige Hauptangeklagte und seine Schwester vom Vorwurf der Wiederbetätigung freigesprochen – nicht rechtskräftig, es hätten bis zu 15 Jahre Haft gedroht. Weil der Neonazi auch ein vollautomatisches Maschinengewehr samt Munition besessen hatte, war er bereits im November zu sechs Monaten unbedingter Zusatzhaft verurteilt worden.