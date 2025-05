Grenzübergänge im Burgenland ab Mittwoch offen

Ab Mittwoch, 0 Uhr, sind die kleinen Grenzübergänge im Osten Österreichs wieder befahrbar. Sie waren Anfang April wegen des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche (MKS) in der Slowakei und in Ungarn geschlossen worden. Die veterinärbehördlichen Grenzkontrollen und das Einfuhrverbot aus der Sperrzone in Ungarn bleiben noch bis 30. Mai aufrecht.