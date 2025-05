Ungewöhnliche Hitzewelle rollt über Zentralasien

37,1 Grad in Bischkek

In Kirgistans Hauptstadt Bischkek wurde am Samstag mit 37,1 Grad Celsius ein Hitzerekord für Mai verzeichnet, wie der kirgisische Wetterdienst am Montag mitteilte. In Usbekistan wurden schon im April in vielen Städten Rekordwerte gemessen. In der Hauptstadt Taschkent wurde ein neuer Hitzerekord für Mai am Freitag nur knapp verfehlt.