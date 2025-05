Rumänin wegen Geldwäsche zu Haftstrafe verdonnert

Goldankauf statt Essen im Restaurant

Im vergangenen Jahr soll sie bei mehreren Einbrüchen Schmiere gestanden haben. Und auch als gestohlene Goldmünzen und Schmuck in Bregenz in einer An- und Verkaufsstelle in Bares umgewandelt wurden, war die Frau mit von der Partie. Ebenso drei weitere mittlerweile rechtskräftig verurteilte Männer, darunter ihr rumänischer Freund. Von seiner kriminellen Vergangenheit will die Frau aber ebenso wenig gewusst haben wie von seinen Diebestouren. „Wir wollten essen gehen und da sagte plötzlich einer der Männer, er müsse noch etwas erledigen, er habe etwas zu verkaufen, da bin ich dann einfach mitgegangen“, erzählt sie vor Gericht. Dass das Gold aus einem Tresordiebstahl in Lustenau stammte, habe sie nicht gewusst.