Kurioses Urteil: „Kotz-Emoji“ (k)eine Beleidigung?

In der Stadt Klagenfurt geht´s seit längerem rund: Kein Budget, Löcher in den Straßen und nur Streitereien in der Stadtpolitik. Bürger, die das (zu) deftig kritisieren, wurden vom Bürgermeister wegen übler Nachrede und Beleidigung geklagt – nach einer neuen Gerichtsentscheidung könnte es zu einer überraschenden Wende kommen.