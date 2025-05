Herzog: „Für mich wäre Thema schon lange erledigt“

„Für mich ist das Thema ganz einfach“, so der Ex-Rapidler in der Sky-Sendung „Talk und Tore“. „Peter Stöger ist am Markt. Das ist der beste Trainer, den sich Rapid momentan holen könnte. Deshalb wäre das Thema für mich schon lange erledigt. Und das sage ich nicht, weil er mein Kollege oder Freund ist, sondern weil er ein absoluter Fachmann ist. Es ist auch wurscht, ob er Austria-Vergangenheit hat. Er war auch bei Rapid und ist ein absoluter Top-Mann. Wenn ich also die Möglichkeit habe als Rapid, so einen Trainer zu verpflichten, dann brauch’ ich im Präsidium nicht fünf oder sechs Leute zu fragen. Da müssen die zwei wichtigsten sagen, den wollen wir haben und den holen wir uns. Entweder will ich ihn, oder eben nicht!“