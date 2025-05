Kristen Stewarts Look ist frivoler, als er wirkt!

Stewart zeigt Haut, aber wahrt Etikette

Eine, die diese aufregenden Looks in Perfektion beherrscht, ist Kristen Stewart. Kein Wunder, dass die Schauspielerin, die am Freitag nach Cannes gekommen war, um ihr Regiedebüt „The Chronology of Water“ vorzustellen, der neuen Etikette in Cannes nur zum Teil entsprechen wollte.