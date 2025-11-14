Vorteilswelt
Die tollsten Looks

Lena Gercke ließ bei Bambi-Verleihung tief blicken

Star-Style
14.11.2025 07:38
Lena Gercke war DER Hingucker des Abends.
Lena Gercke war DER Hingucker des Abends.(Bild: APA/AFP/Michaela STACHE)

Wow, was für ein Look! Bei der Bambi-Verleihung am Donnerstagabend war Lena Gercke eindeutig DER Hingucker am roten Teppich.

Die Model-Schönheit setzte für ihren Gang über den Red Carpet auf eine Robe, die lediglich aus transparentem Stoff und etwas Spitze bestand – tiefe Einblicke inklusive! 

Doch Lena Gercke war längst nicht die einzige Promi-Beauty, die mit ihrem Look für ein wahres Blitzlichtgewitter beim Bambi sorgte.

Lena Gercke trug das Hingucker-Kleid des Abends.
Lena Gercke trug das Hingucker-Kleid des Abends.(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Klum kam in einem Blütentraum
Auch Heidi Klum bewies wieder einmal, dass sie ihr der große Auftritt in einer tollen Robe längst in Fleisch und Blut übergegangen ist. Die „GNTM“-Chefin, die sich an diesem Abend auch einen Preis abholen durfte, setzte auf einen floralen Traum in Schwarz und Rosa, der nicht nur glitzerte, sondern auch für echtes Hollywood-Flair sorgte.

Das gefiel natürlich auch Ehemann Tom Kaulitz, der in seinem schwarzen Anzug eine fesche Figur machte. 

Heidi Klum setzte auf Hollywood-Glamour am roten Teppich.
Heidi Klum setzte auf Hollywood-Glamour am roten Teppich.(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Dass man mit 79 Jahren modisch noch längst nicht leiser treten muss, das bewies Sängerin Cher an diesem Abend wieder einmal eindrücklich. Die Musik-Ikone, die mit einem „Legenden“-Bambi ausgezeichnet wurde, trug ein schwarzes Spitzenkorsett zu einem funkelnden Ensemble aus Hose und Jacke und sah wie immer fabelhaft aus!

Cher beweist, dass Alter nur eine Zahl ist!
Cher beweist, dass Alter nur eine Zahl ist!(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Tolle Roben am Red Carpet
Ebenfalls top: Supermodel Naomi Campbell, die auf schlichte Eleganz in einem weißen Slipkleid setzte und eine Blüte im Haar trug, Michelle Hunziker, die in einem schwarzen Dress ihre Kurven perfekt in Szene setzte, und Hollywood-Schönheit Cate Blanchett, die in ihrem lila Fussel-Kleid den wohl extravagantesten Look des Abends trug.

Naomi Campbell
Naomi Campbell(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)
Michelle Hunziker
Michelle Hunziker(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)
Cate Blanchett
Cate Blanchett(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Hier gibt‘s noch mehr Mega-Looks der Bambi-Verleihung zum Durchklicken:

Stars mit Bambi geehrt
Der Bambi ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Die Gala wurde am Donnerstag live aus den Bavaria Filmstudios auf Prime Video gestreamt.

Die Auszeichnung wurde in diesem Jahr in mehr als zwölf Kategorien vergeben. Zu den Preisträgern gehörten unter anderem Heidi Klum, Cher, Cate Blanchett, Roland Kaiser, Michael „Bully“ Herbig und Hazel Brugger.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
