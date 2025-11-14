Lena Gercke ließ bei Bambi-Verleihung tief blicken

Klum kam in einem Blütentraum

Auch Heidi Klum bewies wieder einmal, dass sie ihr der große Auftritt in einer tollen Robe längst in Fleisch und Blut übergegangen ist. Die „GNTM“-Chefin, die sich an diesem Abend auch einen Preis abholen durfte, setzte auf einen floralen Traum in Schwarz und Rosa, der nicht nur glitzerte, sondern auch für echtes Hollywood-Flair sorgte.