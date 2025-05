Kärntner-Liga-Nachzügler hat einen neuen Trainer

Schwerer Gang im Abstiegskampf! Denn Schlusslicht St. Jakob/Ros. düst am Freitag zu den Austria Amateuren, die mittlerweile seit elf Partien ungeschlagen sind. „Wie schon in der Vorwoche eine sehr schwere Aufgabe! Aber die direkten Duelle kommen erst noch“, so St. Jakobs Coach Jonas Warmuth. Dennoch wären drei Punkte extrem wichtig, auch für die Zukunftsplanung. „Wenn wir die Klasse halten, bin ich auch in der kommenden Saison Trainer. Bei einem Abstieg müssten wir uns nochmals zusammensetzen“, sagt Coach Jonas Warmuth, der aktuell auch den Posten des Sportdirektors bekleidet.