Fesch und bunt: Schicht für Schicht in Tracht

Am Laufsteg bei der Bühne am Rathausplatz in Villach präsentieren am Dienstag in der Kirchtagswoche, 29. Juli (19.45 Uhr), Mitglieder von Volkstanz- und Trachtengruppen ihre originalen Trachten.

Anschließend zeigen die Trachtenmodenhäuser Rettl, Strohmaier, Trachten Roll und Edelschwortn ihre aktuellen Kollektionen.

Designerin Michelle Miggitsch stellt ihre neueste Kreation und somit eine Neuinterpretation von Tracht vor.