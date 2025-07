„Präsentiert uns eure kreativsten Kilt-Outfits“

Foto per Mail an die „Krone“

Wer am Freitag keine Zeit hat, im Schottenrock am 80. Villacher Kirchtag vorbeizuschauen, der kann auch jetzt schon am großen Kilt-Casting teilnehmen. Einfach bis Freitag, 18 Uhr, ein Foto im Kirchtag-Kilt-Gewand per Mail an kaerntner@kronenzeitung.at senden! Prämiert werden die Outfits von der Jury bestehend aus den Bandmitgliedern, Thomas Rettl und der „Krone“.