„Da sind Bayern-Bosse einfach unfassbar schlecht“

„War schon zu Beckenbauer-Zeiten so“

Nach 25 Jahren war Müller vor einigen Wochen mitgeteilt worden, dass sein Vertrag nicht weiter verlängert wird – das, obwohl der 35-Jährige selbst gerne bei seinem Herzensverein geblieben wäre. „Offenbar hat sich keiner getraut, dem Thomas das mitzuteilen, dass es sportlich vorbei ist. Aber das war schon lange vor ihm so, schon zu Franz Beckenbauers Zeiten. Immerhin hat Thomas Müller am Samstag seinen gebührenden Abschluss bekommen“, so Babbel weiter.