„Müller hat einfach Legendenstatus bei Bayern“

Erstmals in der Vereinsgeschichte gewannen die Frauen des FC Bayern heuer das Double aus Meisterschaft und Pokal. Einen Teil zum Erfolg beigetragen hat auch die Salzburger ÖFB-Teamspielerin Sarah Zadrazil. „Es ist schon etwas Besonderes, wenn man Geschichte schreiben kann mit dem Team“, jubelte die 32-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Da der Titel in der Liga nur fünf Tage vor dem Pokalfinale in Köln gegen Werder Bremen fixiert wurde, fand die Meisterfeier mit angezogener Handbremse statt. „Wir waren also alle sehr professionell und haben uns vorgenommen, dass wir den Pokal dieses Mal gewinnen wollen. Und darum war die erste Feier sehr gemütlich. Am Donnerstag in Köln hatten wir dann keine angezogene Handbremse mehr drin“, verriet „Zadi“.