Polizei-Rotstift | Auf der Nase tanzen

Auf der Nase tanzen. Was für eine Farce! Der Kriegsherr im Kreml hatte direkte Gespräche mit der Ukraine in Istanbul für gestern vorgeschlagen. Der ukrainische Präsident Zelenskij erklärte sich dazu auch bereit und flog in die Türkei, wo er in Ankara seinen Amtskollegen Erdogan traf. Putin freilich sah er nicht aus der Nähe – denn der Russe erschien nicht selbst in Istanbul, sondern ließ sich drittrangig vertreten. Für Verhandlungsexperten keine überraschende Entwicklung. „Putins Strategie bleibt dieselbe“, sagt gegenüber der „Krone“ der renommierte Verhandlungsforscher Matthias Schranner: „Frieden fordern, Vertreter ohne Entscheidungsbefugnis entsenden – und so Uneinigkeit sichern.“ Man fragt sich, wann US-Präsident Donald Trump erkennen wird, wie ihm Wladimir Putin auf der Nase herumtanzt. Trump – das ist doch dieser Mann, der verkündet hatte, er werde den Krieg in der Ukraine innerhalb eines Tages beenden…