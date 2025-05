Bürgermeister zapft beim Polizeiposten Strom ab

In Ried in Oberösterreich gibt es Wirbel um Privilegien für den Stadtchef. Er darf seinen Privat-Pkw an der E-Tankstelle aufladen, die eigentlich nur fürs neue Polizeiauto vorgesehen ist. Der Bürgermeister spricht von einer Testphase und versichert, korrekt zu bezahlen. Auf ein Dienstauto verzichtet der Politiker.