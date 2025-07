Nächster Millionenauftrag für Motorenhersteller

Man habe mit Partnern in Großbritannien, Italien, Frankreich und China mehrjährige Liefervereinbarungen abgeschlossen, teilt Steyr Motors mit. Der Hersteller von Spezialmotoren mit Sitz in der Eisenstadt produziert hauptsächlich Antriebe für die Rüstungsbranche. Der Fokus liegt auf landgebundenen Fahrzeugen. Mit den neuen Millionenaufträgen sticht das Unternehmen zunehmend auch in See.