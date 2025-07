Überholmanöver von Biker endete im Krankenhaus

Ein Kroate (33) aus Wels war Freitagvormittag mit seinem Lkw in Fahrtrichtung Frankenburg unterwegs und wollte nach links abbiegen. Ein 66-jähriger, in Belgien wohnhafter Österreicher fuhr mit seinem Motorrad direkt hinter dem Lkw. Er übersah das Abbiegemanöver und setzte zum Überholen an. Der Lkw-Fahrer bemerkte den überholenden Motorradlenker und konnte das Abbiegemanöver noch rechtzeitig abbrechen.



Es gab keine Kollision

Der Motorradfahrer kam dennoch zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Es kam zu keiner Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 66-Jährige wurde anschließend mit der Rettung ins Krankenhaus verbracht.