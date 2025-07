Für Gericht ist „40er“ in Gmunden gesetzeswidrig

Nicht klar formuliert

Die Tempo-40-Verordnung sei laut dem Gericht nicht ausreichend klar und verständlich formuliert und zudem nicht so angebracht worden, dass sie rechtzeitig und leicht erkennbar sei. Bei der Verordnung zur Festlegung stehen fünf Ortstafeln an falschen Stellen. Eine Tafel dürfte sich sogar mehr als 60 Meter vor der eigentlichen Ortsgrenze befinden. Das direkt dahinter aufgestellte Radar könnte daher nicht einmal auf Stadtgebiet platziert gewesen sein. Dazu kommt, dass an 19 relevanten Punktenüberhaupt die nötigen Verordnungen fehlen.