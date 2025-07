Seniorin in OÖ angefahren und im Stich gelassen

Am Donnerstag, 24. Juli 2025, gegen 17 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in Gmunden in der Druckereistraße eine 83-jährige Pensionistin, welche zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte, die Straße zu queren. Dabei fuhr der Lenker des Pkw mit dem Hinterreifen seines Wagens über den Vorfuß der 83-Jährigen.