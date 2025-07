Rasender Einbrecher kam über Umweg ins Gefängnis

Er hat acht Firmeneinbrüche – davon vier vollendet – am Kerbholz und wurde in Schärding gesehen. Doch ein 38-jähriger Kosovare konnte bei einer waghalsigen Flucht mit Tempo 180 nach Bayern entkommen. Dort entdeckten die alarmierten Polizisten den Wagen erneut, jagten wieder hinter ihm her, bis er einen Unfall baute.