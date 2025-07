Für BW Linz zählt auch heuer nur der Klassenerhalt

Scheiblehner-Nachfolger Mörec war als Spieler bei Maccabi Herzliya in Israel, ZSKA und Slavia Sofia in Bulgarien, Panetolikos in Griechenland, Lyngby BK in Dänemark, ADO Den Haag in den Niederlanden, Ravan Baku in Aserbaidschan, Hoang Anh Gia Lai in Vietnam, beim SK Sturm Graz in Österreich – und als Fußballlehrer in der AC-Milan-Fußballschule in Dubai sowie als Sportchef bei seinem Heimatverein NS Mura, ehe er für vier Jahre Trainer bei Zweitligist FAC wurde. Und Hauptmann war zuvor Zeugwart beim MSV Duisburg, Hannover, Fortuna Köln, St. Pauli, Düsseldorf gewesen.