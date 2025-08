Sommereis in Linz kommt dem Verein sehr teuer

Was in vielen Städten selbstverständlich ist, war für Linzer Eiskunstläufer jahrelang ein Wunsch: ganzjähriges Training in der eigenen Stadt. Stattdessen musste man nach Gmunden oder Telfs pendeln – oft sogar während der Schulzeit. Heuer hat sich das erstmals geändert: „Wir hatten die Chance, das Eis für den Sommer zu kaufen“, erzählt Markus Haider, Vorstandsmitglied des Union Eissportklubs Linz. „Die Linz AG hat uns das allen ermöglicht. Wir haben das als Anschubfinanzierung gesehen, aber es war ein finanzielles Risiko.“

Trotz Förderungen hohe Kosten

Während Stadt und Land in Form einer Förderung für die Kosten der restlichen Zeit des Jahres aufkommen, muss der Verein für die diesjährige Sommerzeit knapp über 26.000 Euro selbst bezahlen – eine Summe, die für einen kleinen Verein nur mit viel Einsatz machbar war.