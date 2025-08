Zwei Unfälle, sechs Wracks und neun Verletzte

Unfallhergang noch unklar

Der zweite Unfall passierte um 16.45 Uhr in Ottensheim. Hier kollidierten unmittelbar neben der Kreuzung B 127 mit der B 131 gleich vier Pkw. Fünf Insassen wurden dabei so schwer verletzt, dass sie in Spitäler – UKH Linz und Uniklinik Linz – gebracht werden mussten. Das Rote Kreuz stand mit zwei Rettungswagen, der Samariterbund mit einem Sanitätsauto im Einsatz – auch ein Notarzt wurde alarmiert, der einen Patienten in die Uniklinik Linz begleitete. Die Feuerwehren Ottensheim und Walding mussten dafür sorgen, dass die Straße von den Unfallwracks und den Scherben befreit wurde. Der genaue Unfallhergang muss von der Polizei geklärt werden.