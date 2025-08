Bundespräsident adelt Feuerwehr am Attersee

Alexander Van der Bellen macht in diesen Tagen Urlaub in Oberösterreich. Zu Ehren der Freiwilligen Feuerwehren tauchte er jetzt überraschend in Nußdorf am Attersee auf. Dort eröffneten die Florianis ihr neues Zeughaus. Für Van der Bellen war das eine Premiere, für die Nußdorfer sowieso.