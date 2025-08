Wenn das Museum zu einem Abenteuerspielplatz wird

Man kann viel erforschen

Die Kulturvermittlung hat sich vieles einfallen lassen. So stecken in der „Aktivtasche“ Lupe und Fernglas, spielerisch kann man Tierspuren enträtseln und dem „Wood Wide Web“, dem Kommunikationsnetz der Bäume, auf die Schliche kommen. Man lernt die Stockwerke des Waldes und ihre Bewohner kennen – vom Farn über die Strauchschicht bis zu hohen Bäumen. Es gibt interaktive Stationen. Die Familienausstellung bietet viele Gelegenheiten, etwas aktiv auszuprobieren. Für Schulen bietet man ab Herbst Workshops an. Über die Ferien bis Jahresende gibt es immer wieder Familiensonntage. Die Ausstellung lässt mit allen Sinnen entdecken, wie tief der Wald in uns verwurzelt ist.