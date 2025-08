Rapid-Fans beklebten eine ganze Straße mit Pickerl

Sie sind zwar schon 23 und 28 Jahre alt, dürften aber eher kindliche Gemüter sein: Das Duo beklebte in der Nacht auf Samstag in einer Straße in Gmunden 45 Straßenlaternen, Verkehrstafeln sowie Mistkübeln mit Rapid-Pickerln. Einer der beiden fingerfertigen Fußball-Fans will die Aufkleber nun wieder runterkletzeln.