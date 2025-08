Das Beste von Bilderbuch zum Jubiläumskonzert

Politische Statements

Auch sparte Maurice nicht mit politischen Statements und Seitenhieben. So fragte er etwa nach der „Mondsee-Lady“ (eine Anspielung auf Berichte über gekündigte Pachtverträge einiger Seegrundstücke): „Kennt jemand diese Dame? Als kleiner Bub wollte ich immer ein Haus am See. Das wird sich wohl nicht mehr ausgehen. Aber wer braucht schon ein Haus am See, wenn ich euch am See habe!“