Orbán ruft „Offensive zur Eroberung Brüssels“ aus

Kanzleiminister Gergely Gulyás gab am Montag auf der Facebook-Seite der Regierung bekannt, dass es zwischen den langjährigen Verbündeten Trump und Orbán „in absehbarer Zeit“ zu einem Treffen kommen werde. Einzelheiten wurden jedoch nicht bekannt. Im Vorfeld des Amtsantrittes von Trump wurde bekannt, dass Orbán nicht an der Amtseinführung in Washington teilnehmen werde. Offenbar gab es gar keine Einladung aus dem Hause Trump.