Nachbarn mit Star-Wars-Schwert bedroht: Verhaftet!

Verdächtiger muss in U-Haft bleiben

Als die alarmierte Polizei vor Whites Haustür erschien, entschuldigte dieser sich zuerst für sein „ungebührliches Verhalten“. Um dann über Lunzmann mit „profanen Worten herzuziehen“ und sogar zu drohen: „Diese Bitch und ihre fucking Tochter können sich auch im Zukunft auf Probleme mit mir gefasst machen!“ Der 25-Jährige wurde daraufhin verhaftet und sein Lichtschwert als Beweisstück von den Cops beschlagnahmt. White sitzt bis zu seinem Prozessbeginn am 3. Juni in Untersuchungshaft, weil er die 50 000 Dollar Kaution nicht zahlen kann. Der Haftrichter hat zudem angeordnet, dass beim Angeklagten ein psychiatrisches Gutachten erstellt wird.“