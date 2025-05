Millionen-Pleite wirft jetzt viele Fragen auf

Die Hotelgruppe Alpin Family betreibt in Österreich Hotels an zehn Standorten. Während des eingeleiteten Sanierungsverfahrens soll der Betrieb uneingeschränkt weiterlaufen. Die eigenständig geführten Tochterunternehmen Grand Elisabeth in Bad Ischl, Burgwald in Lech am Arlberg und das Hotel Hirschen in Zell am See tangiert das Verfahren gar nicht.