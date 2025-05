Kärntner McDonald‘s-Filiale wird zur Rave-Area

Der Ess- und Bestellbereiches des McDonald's in Wolfsberg wird am 16. Mai von 22 bis 2 Uhr in der Früh zum Dancefloor. Neben Burger und Pommes erwartet die Besucher dort nämlich coole Musik. „Ein Kollege von mir hat in der Steiermark schon mehrmals solche Veranstaltungen im McDonalds gemacht. Die Gäste waren total begeistert“, so McDonald's Kärnten-Boss Rudolf Ringhofer.