Nach Franziskus benannte Eissorte ist Hit in Rom

Eismacher lassen sich vom Heiligen Jahr in Rom inspirieren

Eissalons lassen sich aktuell vielfach vom Heiligen Jahr in Rom inspirieren. Das Gewinner-Rezept für die europäische Eissorte des Jahres „Halleluja“ kommt aus Italien. Den Wettbewerb, der anlässlich des Heiligen Jahres 2025 ausgeschrieben worden war, gewann Vincenzo Squatrito vom Salon „Ritrovo Orchidea“ im sizilianischen Olivieri. In Wien kann die von ihm kreierte Köstlichkeit aus Gianduja, einer cremigen Paste italienischen Ursprungs, seit der Eröffnung der Saison im Eissalon am Schwedenplatz verkostet werden.