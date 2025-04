Papst Franziskus gönnt sich Eis aus seiner Heimat

Das Speiseeis, das der Papst auch gern mit seinen Mitarbeitern teilt, wird direkt in die Küche des Gästehauses Santa Marta geliefert. Produziert wird es in Padrons Eissalon, der sich in der Via Gregorio VII. unweit des Vatikans befindet, berichtete die römische Tageszeitung „La Repubblica“.