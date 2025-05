In E-Mail-Anhängen lauert oft unterschätzte Gefahr

Eine Innsbruckerin (40) kaufte Wertkarten, um einen angeblichen Promi zu treffen. Und ein Geschäftsmann (56) wollte seinen Geländewagen für 74.000 Euro verkaufen, geriet dabei aber an die Falschen. Nachdem ihm eine gefakte Überweisungsbestätigung vorgelegt worden war, übergab der Tiroler auf einem Hotelparkplatz in Scheffau den teuren Wagen an zwei Abholer. Der Pkw ist jetzt futsch – das versprochene Geld kam nie an.