Autos kollidieren: Beide Lenker verletzt im Spital

Ereignet hat sich der Unfall gegen 10.30 Uhr. Der 34-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der B171 im Ortsteil Bruggen in Richtung Landeck. Zeitgleich fuhr der 84-Jährige mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung. „Auf Höhe der Flirstraße 29 in Landeck gerieten beide Fahrzeuglenker aus bisher unbekannter Ursache auf ihren jeweiligen Fahrstreifen zu weit nach links“, heißt es von den Ermittlern.