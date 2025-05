Reifeprüfung! Hartbergs Märchen geht weiter

Prokop hatte den größten Anteil am 2:0-Sieg, war fast bei allen gefährlichen Aktionen dabei, legte das 1:0, als Gugganig ins eigene Tor köpfte (55.), via Corner auf. Ein Mijic-Elfer (86.), nachdem der Stürmer gezogen worden war, fixierte Hartbergs Klassenerhalt in der Bundesliga auch rechnerisch. Und quasi schon Platz acht (Europacup-Play-off), der kaum verloren werden kann. Und: Man tat dem GAK im Fernduell mit Altach einen Gefallen.