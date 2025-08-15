Sommerhitze: Viele freut’s, doch andere leiden

„Das Eggerheim mit seinem schattigen Innenhof und dem Brunnen ist mein Zufluchtsort, an den ich flüchten kann, wenn ich die Hitze der Stadt nicht mehr aushalte“, erklärt Edmund (Name geändert), dessen Leben durch eine psychiatrische Erkrankung völlig aus der Bahn geworfen wurde. Er verlor seinen technischen Beruf, lebt seither auf der Straße, schläft auf einer Parkbank. Aus gekühlten Einkaufszentren oder Geschäften wird er hinausgeworfen. So ist er auf andere Alternativen angewiesen. „In unserem Innenhof weht fast immer ein Lüfterl, weshalb viele an Hitzetagen ihren Aufenthalt bei uns auf den ganzen Tag verlängern“, erklärt Katrin Starc, Fachbereichsleiterin der Wohnungslosenhilfe bei der Caritas.