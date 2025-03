Lady Gaga empört: mit 38 als Pop-Star schon alt?

Zum Schluss dankte sie der LGBTQ+-Gemeinde dafür, ihr vorgelebt zu haben, wie man Mut in einer Welt beweist, „die bis jetzt nicht bereit ist, zuzuhören“. Sie appellierte an alle Kolleginnen und Kollegen in der Branche, sich von diesem Mut eine Scheibe abzuschneiden: „Wenn euch gesagt wird, dass ihr zu sehr heraussticht, zu kompliziert seid oder eure Art einfach zu viel für andere ist – dann ändert euch bitte nie! Sprengt die Ketten. Diese Welt hat schon genügend Kopien; was sie dringend braucht, sind Originale!“