Kovac-Veto? Sabitzer-Zukunft beim BVB wieder offen

Kovac zeigt sich von Sabitzers Abräumer-Qualitäten angetan und will eigentlich einen solchen Spielertyp in seiner Mannschaft haben. Zwar war es für den Österreicher eine mehr als enttäuschende Saison, zudem laboriert er derzeit an einer Verletzung – eine Resthoffnung sich weiter in Dortmund beweisen zu dürfen, gibt es nun doch wieder.