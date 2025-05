SPÖ tobt über Ehrenhöfer – Rumoren auch in ÖVP

Das hat es in der Landeshistorie noch nicht gegeben: Kaum im Amt, hat es sich ein neuer Landesrat so ziemlich mit jedem verscherzt. Willibald Ehrenhöfer, zuständig für Wirtschaft, Finanzen, Arbeit, Wissenschaft und Forschung, hat in dieser Woche mit besonderem Taktgefühl gegen praktisch alle politischen Usancen verstoßen. Begonnen hat der Un-Lauf des ehemaligen Forstdirektors und ÖVP-Quereinsteigers mit der Brüskierung des Landtags: Anstatt Abgeordneten und Rechnungshof nach einem Kassasturz die neuen Budgetzahlen vorzulegen, spielte er die entsprechenden Unterlagen einem Medium zu. Was ihm prompt eine kritische KPÖ-Anfrage im Landtag einbrachte.