Lercher: „Ehrenhöfer bricht Weg des Miteinanders“

Noch am Tag nach dem abendlichen Wirbel im Landtag ist Max Lercher, Chef der SPÖ in der Steiermark, fassungslos. In seiner politischen Laufbahn habe er schon viel gesehen – aber so einen Auftritt, wie jenen von ÖVP-Finanzlandesrat Ehrenhöfer in der Landstube, habe er noch nicht erlebt, schüttelt Lercher im „Krone“-Gespräch den Kopf. Was war passiert?