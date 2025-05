Reform-Kritik | Erste Trippelschritte

Erste Trippelschritte. Wer immer in das Pensionssystem eingreift – er wird geprügelt. „Krone“-Wirtschafts-Experte Dr. Georg Wailand formuliert das heute in seinem Kommentar so: „Wann immer das Stichwort Pensionsreform gefallen ist, zuckten die Politiker zusammen: Jeder wusste, dass das eine heiße Kartoffel ist“ Denn kaum sei es ausgesprochen, würden schon Begriffe wie „Pensionsraub“ durch die Gegend fliegen. Wailand: „Und es wird so getan, als würde man alle Pensionisten in die Altersarmut treiben.“ Weil das alles so heikel ist, „hat man Samthandschuhe angezogen“. Es seien erste Trippelschritte in eine richtige Richtung. Tja, annehmen darf man: es werden größere folgen.