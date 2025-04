EU-Kommissar Brunner wird Vizepräsident der EVP

„Als stärkste politische Kraft in Europa sind wir ein verlässlicher Partner in einer unsicheren Welt, der für Demokratie und Freiheit steht. Ich freue mich, unsere Vision für ein wohlhabendes und sicheres Europa mitgestalten zu dürfen“, sagte Brunner. Bereits am Dienstag war der deutsche CSU-Politiker Manfred Weber als EVP-Präsident wiedergewählt worden, er war der einzige Kandidat. Brunner erhielt unter den zwölf Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt der oder des Vize die siebentmeisten Stimmen.