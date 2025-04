Ukraine zahlte Millionen für defekte Munition

Fehlerhafte Zündkapseln in heikler Phase

Die Ermittler werfen dem Unternehmen vor, bei der Produktion eine nicht zugelassene Pulvermischung verwendet zu haben. Zudem seien Zündkapseln fehlerhaft gewesen, was die Einsatzfähigkeit der Munition erheblich beeinträchtigt habe. Der Vorfall ereignet sich in einer Phase, in der die ukrainische Armee angesichts massiver russischer Angriffe besonders auf funktionierende Artillerie angewiesen ist.