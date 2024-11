Brunner auf dem heißen Stuhl: „Bin kein Showman“

Mehrfach wurde er vom Vorsitzenden ermahnt, doch die Redezeit einzuhalten. Die Anhörung in Brüssel war ein Prozedere, das jeder Anwärterin und jeder Anwärter auf einen Kommissar-Posten durchlaufen muss. Der scheidende Finanzminister Brunner (ÖVP) war am Dienstagabend an der Reihe. Innerhalb von zwei Minuten musste der designierte EU-Kommissar für Migration komplexe Fragen zu Asylzentren in Drittstaaten, Rückführungen, Europol oder Christenhass durch Muslime beantworten. Brunner überzog das Zwei-Minuten-Zeitlimit regelmäßig.