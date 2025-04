Gucci-Mörder in Krankenhaus in Italien gestorben

Benedetto Ceraulo war auf seinen Sohn losgegangen, weil dieser einen Kratzer an seinem Auto verursacht hatte. Der 37-Jährige überlebte, der 63-Jährige kam in ein Krankenhaus in Pisa und erlag dort seinen Verletzungen. Ceraulo war 1998 in erster Instanz zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, da er als Hauptverantwortlicher für den Mord an Maurizio Gucci galt, der damals das berühmte Modehaus leitete. In Auftrag gegeben hatte den Mord Guccis Ex-Frau Patrizia Reggiani. Die lebenslange Haft wurde in der Berufung auf 28 Jahre reduziert, dank guter Führung wurde Ceraulo noch vorzeitig entlassen.