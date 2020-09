Gucci-Erbin klagt: Familie vertuschte Missbrauch

Am Rodeo Drive in Bevely Hills ist Gucci die schillerndste Boutique. Jetzt taucht der Name im zehn Kilometer entfernten Gerichtshof von Los Angeles auf - in einem der schwärzesten Prozesse von Kindesmissbrauch. Alexandra Zarini, die Urenkelin von Guccio Gucci, dem Gründer des Mode-Imperiums, klagt ihren Stiefvater an, sie jahrelang missbraucht zu haben. Und die Familie habe den Skandal geheim gehalten. Am Donnerstag postete Zarini ein Video mit einer Erklärung, in der sie schwere Vorwürfe gegen ihre Mutter und Großmutter erhebt, sie nicht beschützt zu haben.