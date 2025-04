Vater und Tochter mit Helikopter von Berg gerettet

Am Montag gegen 6:30 Uhr stieg ein 42-jähriger polnischer Staatsbürger gemeinsam mit seiner 14-jährigen Tochter in den Drachenwand-Klettersteig in St. Lorenz bei Mondsee ein. Der Klettersteig hat eine Höhe von ca. 400 Meter und ist mit der Schwierigkeit C/D (schwierig) bewertet.