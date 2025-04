Wien-Wahl: Parteigremien lassen die Köpfe rauchen

Kann sich Mahrer halten?

Den größten Sprengstoff gibt es bei der ÖVP. Nach dem Wahldebakel bleibt abzuwarten, ob Landesparteichef Mahrer seine Position behalten kann bzw. das überhaupt will. Die Gremien tagen am späteren Nachmittag. Bereits am Vormittag setzen sich die Grünen zusammen, um die Mittagszeit die NEOS. Die FPÖ wird sich vermutlich erst am Dienstag treffen.