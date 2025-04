Lange Wahlpause ist Chance gegen Kickl

Was bedeutet das Wiener Ergebnis nun für den Bund? Dass dort mit ruhiger Hand weitergearbeitet werden könnte. In der „Krone“-Frage des Tages am Samstag wollten wir von den Lesern und Usern wissen, ob nun durch die lange Wahlpause Zeit für echte Reformen sei. Ja, sagten da 84 Prozent.